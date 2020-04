Coronavirus, Visconti (FdI): "Zingaretti rivendichi ripartenza del Lazio" - Terzo Binario News

“Ne parlo da molti giorni e ovunque ho sostenuto che a dover rilevare, nella programmazione delle ripartenze, non può non essere un principio territoriale basato sull’incidenza dei contagi nelle singole regioni e ora che finalmente pare affermarsi proprio una pianificazione per aree geografiche, Zingaretti si occupi di fare gli interessi del Lazio, non l’azionista di maggioranza del Governo e rivendichi priorità nelle riaperture” ad affermarlo è il Dirigente di Fratelli d’Italia, con delega all’Ambiente a Roma Marco Visconti.

“Il Lazio deve essere tra le prime regioni ad annullare il lockdown, -prosegue- perché se si guarda all’incidenza dei contagi, ai ricoveri e ai decessi, alla luce del numero degli abitanti, la nostra regione è tra le ultime in termini di impatto e dunque tra le prime a dover ripartire”.