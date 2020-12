Coronavirus, "variante inglese" in Italia - Terzo Binario News

“Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna“. Così il ministero della Salute in una nota di domenica 20 dicembre.

“Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal ministero della Salute”.

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, ha detto: “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”.

“In generale, non c’è nulla di sorprendente nell’aver trovato una variante del virus Sars-CoV-2”, è quanto detto Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Igm) su Il Fatto quotidiano. E ancora si legge: “Il nuovo Coronavirus, infatti, è in continua evoluzione e ci sono molte varianti con una o più mutazioni. A luglio, secondo quanto riferito dagli scienziati, c’erano già almeno 12mila “mutanti”. Ora il numero delle mutazioni sarà più alto, sebbene molte di esse siano rare. Ci sono decine di migliaia di mutazioni che differiscono l’una dall’altra per almeno una mutazione nel genoma. Ma due coronavirus Sars-CoV-2 qualsiasi differiscono per meno di 30 mutazioni e sono considerati tutti appartenenti allo stesso ceppo”.