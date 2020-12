Coronavirus V-Day: ecco le prime vaccinazioni (FOTO) - Terzo Binario News

“È il giorno che aspettavamo da tempo. La strada è ancora lunga, ma finalmente abbiamo il vaccino”. È quanto detto da Roberto Speranza, ministro della Salute, nella mattinata di domenica 27 dicembre. Oggi, infatti, è il Vaccine Day (V-Day): il piano di vaccinazione anti Covid-19 è partito in Italia. Ieri all’istituto Lazzaro Spallanzani, scortato dai carabinieri, è arrivato il furgone con le prime 9750 dosi di vaccino Pfizer-Biontech.

“Le prime dosi del vaccino anti-Covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani – ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte – un messaggio di fiducia che si irradia in Italia e in Europa. Grazie al ministro Speranza, alla struttura commissariale di Arcuri, alle forze armate e a tutti gli operatori sanitari che ci consentiranno di realizzare una campagna di vaccinazioni senza precedenti”. E ancora: “Oggi l’Italia si risveglia. È il #VaccineDay. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus”.

Oggi l’Italia si risveglia. È il #VaccineDay.



Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 27, 2020

Vaccino somministrato a operatori dello Spallanzani: ecco i nomi

Alessandra Vergori (medico infettivologa), Alessandra D’Abramo (medico infettivologa), Omar Altobelli (operatore socio sanitario – OSS), Maria Rosaria Capobianchi (biologa, microbiologia e virologia) e Claudia Alivernini (infermiera) sono i nomi dei primi cinque operatori sanitari dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani che in occasione del V-Day per primi riceveranno il vaccino Anti Covid-19.

“Allo Spallanzani con i primi 5 operatori della sanita’ appena vaccinati. Inizia una fase nuova, un altro passo in avanti. Grazie alla scienza sconfiggeremo il Covid”. Lo ha scrittoo su twitter il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti. Il Governatore del Lazio ha poi notato: “Ecco le prime vaccinazioni contro il Covid allo Spallanzani. Oggi è una giornata di speranza, una giornata simbolica, ma non dobbiamo abbassare la guardia, ci aspettano ancora mesi in cui dovremo combattere.È solo l’inizio della fine, il giro di boa. Il nostro pensiero va a chi non ce l’ha fatta, alle vittime del virus e a chi in questo momento combatte contro la malattia. A loro, e agli operatori della sanità va dedicata questa vittoria della scienza.Il vaccino dovrà essere distribuito a tutti in forma libera e gratuita, è un bene universale. Per ottenere dei risultati milioni e milioni di persone andranno vaccinate, bisognerà dare il via a una campagna di massa che arriverà alle persone tra qualche mese. Per questo continuiamo a seguire le regole di sicurezza. Ci aspetta ancora una lunga battaglia”.