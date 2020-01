Coronavirus: turisti ammalati sulla Costa Smeralda, a Civitavecchia atteso l'immunologo dello Spallanzani - Terzo Binario News

È atteso l’immunologo dello Spallanzani a Civitavecchia. Come raccontato da Terzo Binario, a causa di due turisti cinesi ammalati la Costa Smeralda – ancorata alla banchina 12 del porto – non fa scendere i passeggeri. Del caso se ne stanno occupando la Asl Roma 4 e la Sanità Marittima, con un’ambulanza arrivata sotto bordo per sincerarsi delle condizioni degli asiatici.

Lo specialista, dopo le prime verifiche, stabilirà se vi siano pericoli o meno: in caso negativo sarà dato via libero allo sbarco, altrimenti la nave verrà messa in quarantena e fatta spostare in rada, ovvero fuori dall’area portuale.

Nel frattempo, gli annunci al Porto si sono susseguiti a raffica mentre decine di bus sono rimasti in attesa: i turisti, infatti, avevano prenotato le escursioni: ma al momento sono bloccati.