Coronavirus, torna a casa dopo 40 giorni: l'abbraccio con la famiglia - Terzo Binario News

“Non vedevo l’ora, 40 giorni infernali, dicevo “perché proprio a me, ma che ho fatto di male” finché non si prova sulla propria pelle non ci si crede, lo vediamo lontano. Ma sto pezzo di merda stava dietro l’angolo e nessuno se ne rendeva conto.. Eppure tu, HAI VINTO”. Questo il messaggio su Facebook di Clarissa Barbieri, figlia di Marco, tassista positivo Covid19. L’uomo, 56 anni, è tornato a casa dopo il ricovero: le immagini del suo abbraccio alla famiglia hanno fatto il giro del web

“Ho ricevuto un infinità di messaggi d’affetto. V’abbraccerei uno ad uno, così come ho fatto con lui. Non c’ho più parole” ha confessato Clarissa.