Coronavirus, Tondinelli: "La persona positiva ospite in struttura ricettiva ma non di Bracciano" - Terzo Binario News

“Cari concittadini, abbiamo appena ricevuto un ulteriore aggiornamento dalla Asl che tempestivamente comunichiamo: la Asl precisa che la persona risultata positiva al Covid – 19 era ospite in una struttura ricettiva del circondario ma non di Bracciano”.

“A seguito delle stringenti misure di controllo ha effettuato il tampone ed è risultata positiva asintomatica. Inoltre, la persona che erroneamente la Asl aveva comunicato essere residente di Bracciano, non è ricoverata in ospedale e non ha avuto alcuna interazione e contatti con la cittadinanza di Bracciano e al momento si trova in isolamento”.

