Coronavirus: test antigenici a scuola, inizio martedì alla Grassi di Parco Leonardo - Terzo Binario News

“In accordo con la Asl RM3 e le dirigenze delle scuole, inizia lo screening di studenti e personale scolastico della nostra città”. Lo annuncia il sindaco Esterino Montino.

“La prima scuola sarà la Grassi di via Copenaghen, a Parco Leonardo, dove i test antigenici saranno effettuati martedì 29 settembre – spiega il sindaco -, come annunciato dalla preside, la professoressa Sorce, con una circolare pubblicata oggi sul sito della scuola”.

“I test saranno effettuati su base volontaria – sottolinea Montino -, ma chiedo a tutto il personale scolastico di non sottrarsi e ai genitori di firmare il consenso per i loro figli minorenni. Fare i test ci permette di monitorare la situazione e avere il quadro preciso: una cosa fondamentale per contenere il contagio, specialmente all’interno delle scuole e delle famiglie. La circolare della preside e i moduli per il consenso possono essere scaricati dal sito della scuola a questo indirizzo: http://www.istitutograssi.it/2020/09/27/news-3/“.

“I test saranno eseguiti da personale medico e infermieristico specializzato – prosegue il sindaco -. I ragazzi e/o gli operatori che risulteranno positivi al test, saranno sottoposti al tampone naso-faringeo molecolare nella stessa mattinata e allontanati dalla scuola in attesa del risultato definitivo; nel caso di studenti minorenni, saranno avvisate le famiglie”.

“Nei prossimi giorni seguiranno anche tutte le altre scuole del territorio – conclude Montino -. Comunicheremo il calendario dettagliato man mano che saranno definite le date”.