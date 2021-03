Coronavirus sul litorale, Minasi le canta a Grando e (di più) a Pascucci - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Il Grando, sindaco di Ladispoli, visti gli esorbitanti numeri della pandemia da Covid presenti nella città da lui amministrata e, forse, per l’esposto presentato al Prefetto di Roma da varie forze politiche di opposizione, ha finalmente comunicato che il territorio verrà controllato, per il rispetto delle normative attualmente previste, da Carabinieri, Polizia e Vigili urbani e ha emanato altri provvedimenti.

Il sindaco di Cerveteri, spettacolare in quanto è più noto alle cronache e ai cittadini come organizzatore di spettacoli che di atti compiuti a favore della città che amministra, quali atti ha disposto per contrastare questa pandemia? Visti i vari cluster che si sono verificati nelle scuole e gli attuali eccessivi casi di covid

arrivati a ben 235 su 38.000 abitanti.

Ricordo che il governo determina che per un vivere al limite del normale occorrano meno di 250 casi ogni 100.000 abitanti . Da nonno mi sento obbligato a chiedere quali provvedimenti atti a contenere il dilagare della pandemia, che duramente ha colpito la città tutta saranno assunti da questo spettacolare e “inidoneo” sindaco?



Gaetano Minasi