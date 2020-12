Coronavirus: Spallanzani al lavoro per il V-Day di domani - Terzo Binario News

“Lo Spallanzani al lavoro per essere pronti per il #VaccineDay. La battaglia è ancora lunga, siamo solo agli inizi, ma si può voltare pagina. Grazie a tutti gli operatori della sanità, anche oggi in prima linea, per loro, per tutti. Continuiamo a seguire le regole per vincere!”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio.

Il 26 dicembre 9.750 dosi del vaccino Pfizer giungeranno presso l’ospedale Spallanzani di Roma – ha riferito l’Esercito Italiano in una nota – “le Forze Armate distribuiranno le dosi dei vaccini in tutte le Regioni per consentire al Paese di partecipare al Vaccine day europeo del 27 dicembre”.