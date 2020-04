Coronavirus: sono 64 i nuovi positivi in provincia di Roma, tre i morti - Terzo Binario News

In provincia di Roma sono 64 i nuovi positivi al Covid19, mentre ieri erano 79: questo il dato registrato giovedì 16 aprile nei territori di competenza di Asl Roma 4, Asl Roma 5 e Asl Roma 6.

Nella Asl Roma 4 sono 26 i nuovi casi positivi, la maggioranza riferibili alla casa di riposo di Campagnano. Sono 2625 le persone uscite dall’isolamento domiciliare. In corso audit alla RSA Madonna del Rosario. In atto ulteriori sopralluoghi sulle case di riposo e RSA del territorio.

Per la Asl Roma 5 sono 10 i nuovi casi positivi e 2286 le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Negativo a due tamponi il primario dell’Ospedale di Palestrina.

In ultimo la Asl Roma 6: 28 nuovi casi positivi. Tre i decessi: una donna di 94 anni, un uomo di 82 anni e un uomo di 86 anni. Settantacinque le persone uscite dall’isolamento domiciliare.

Diffidato il legale rappresentante della casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa perché il direttore sanitario che sta gestendo dal 1 marzo tutta questa fase risulta sprovvisto di titolo di specializzazione. Sono state avviate le procedure previste dalla norma che prevedono in caso di inadempienza la sospensione dell’autorizzazione.

Dai primi rilievi dell’audit clinico che sta svolgendo la Asl Roma 6, in accordo con il SERESMI emerge che le misure di prevenzione finora adottate non risultano efficaci e che non sono state rispettate le disposizioni impartite dalla Regione sin dal febbraio scorso. La documentazione verrà messa a disposizione delle autorità competenti. RSA Genzano: in corso la formazione del personale.