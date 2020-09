Coronavirus: Silvio Berlusconi positivo - Terzo Binario News

Silvio Berlusconi positivo al test per il Coronavirus. Lo ha reso noto Forza Italia, come riportato da La Stampa.

“In seguito a un ulteriore controllo precauzionale il Presidente Berlusconi è risultato positivo al Sars-Cov-2. Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrera’ il periodo di isolamento previsto. Continuera’ in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative” è la nota apparsa sul quotidiano.

Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, all’AdnKronos Salute ha detto: “È asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali”. E ancora: “Tale controllo era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna”.