Coronavirus, "Regione salva i nidi": sei milioni per emergenza Covid19 - Terzo Binario News

“Sono davvero felice che oggi la giunta regionale abbia ascoltato il grido d’allarme arrivato da un importantissimo comparto della nostra regione, quello dei nidi, sia pubblici che convenzionati i quali non potevano accedere agli strumenti previsti dall’ art. 48 del Decreto-legge 17 marzo 2020 sull’emergenza Covid-19 e rischiavano per questo, senza un sostegno concreto da parte della Regione Lazio di scomparire, arrecando un enorme danno a tantissime famiglie”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano

“Parliamo di 486 strutture di cui 259 pubbliche e 227 accreditate, per un totale di 21.938 che dal 5 marzo hanno sospeso tutti i servizi socioeducativi, compresi i servizi per la prima infanzia 0-3 anni. Il budget stanziato è 6 milioni di euro”.

“In particolare per i nidi convenzionati verrà riconosciuto un indennizzo di 100 euro al mese per ogni posto nido autorizzato e accreditato a decorrere dal mese di marzo fino alla ripresa delle attività educative e comunque non oltre il mese di luglio 2020. I fondi saranno utilizzabili per saldare i canoni di locazione, per le spese amministrative o di sanificazione e pulizia dei locali, le utenze, la manutenzione del verde, per l’acquisto di materiale informatico per attività a distanza, per la didattica o di Dpi”.

“Si tratta di uno stanziamento fondamentale che va a tutelare tantissime famiglie della nostra Regione che proprio in questo sistema misto, pubblico e accreditamento, trovano un importante sostegno”.