Coronavirus, Pro Loco Manziana: "Annullati tutti gli eventi" - Terzo Binario News

Annullati tutti gli eventi del 2020: stop a sagre e musica. L’annuncio è della Pro Loco di Manziana. Il motivo è legato all’emergenza Covid 19 e alle disposizioni che sono seguite in materia di sicurezza.

“Dopo un confronto con l’Amministrazione comunale e i referenti dei vari comitati e associazioni, stretti in un’unica voce che è quella delle sicurezza e dell’incolumitá dei cittadini di Manziana e di tutti i paesi limitrofi che parteciperebbero alle manifestazioni, ci stringiamo in un abbraccio virtuale nella speranza che presto potremmo ritrovarci tutti insieme in allegria senza alcun rischio” ha detto il presidente della Pro Loco, Maurizio Minciacchi.

“Non sono state svolte per questo motivo le seguenti manifestazioni: Sagra della cornuta del territorio, Quadroni in festa”. Pertanto, non ci saranno nemmeno “la Sagra degli arrosticini, la Sagra de li lombrichi, la Banda in festa, Rione piscina, Comitato spontaneo festa San Giovanni Battista, Comitato Madonna delle Grazie, Associazione culturale comitato sagra della castagna locale”.

Il presente comunicato va ad ufficializzare quanto previsto dal DPCM del 17 maggio 2020,causa emergenza epidemiologica… Pubblicato da Proloco Manziana su Sabato 18 luglio 2020