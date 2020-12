Coronavirus: postazioni tamponi rapidi a Fiumicino, ecco dove - Terzo Binario News

“È una vera e propria rete di postazioni dove poter effettuare tamponi rapidi per l’identificazione del Covid-19 quella presente nel territorio del Comune di Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“In un momento così delicato, come quello che stiamo vivendo – prosegue – è importantissimo tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus e abbassare il numero di positivi nel Comune, ancora troppo alto. Per questo invito chiunque ne abbia necessità, perché presenta sintomi, perché rientra da zone a rischio o perché serve per il rientro a scuola o a lavoro, a usufruire delle tante possibilità messe in campo per fare un tampone rapido sia nella parte nord che sud del territorio”.

“Desidero anche lanciare un appello alle famiglie degli studenti e delle studentesse del nostro territorio – aggiunge il sindaco – affinché aderiscano alla campagna di screening gratuiti che la Asl Rm 3 sta facendo all’interno delle scuole. Al momento infatti il numero di bambini che effettuano i test è decisamente troppo basso”.

“Ma dove è possibile fare tamponi nel Comune? Sono sempre attivi – spiega – i due presidi in aeroporto: quello presso il Terminal 3 arrivi, destinato ai passeggeri che sbarcano a Fiumicino provenienti da zone considerate a rischio, e quello presso il drive-in al parcheggio lunga sosta, dove si accede con prenotazione e prescrizione della Asl. A questi si è aggiunta la postazione presso Piazzale Molinari a Isola sacra gestita dall’associazione Misericordia insieme ai medici di base e ai pediatri di libera scelta che hanno aderito all’accordo collettivo nazionale. Anche qui si accede previo appuntamento, stabilito dal proprio medico curante. La prossima settimana partirà anche il nuovo presidio che stiamo allestendo, sempre con la Misericordia, a Palidoro, rivolto ai cittadini della parte nord del Comune”.

“Ma sono disponibili dell’utenza anche altre possibilità per fare tamponi rapidi, stavolta previo pagamento. Molte farmacie, come quella in via Portuense, quella in via di Torre Clementina, quella di Parco Leonardo, danno la possibilità di effettuare test rapidi su prenotazione in gazebo esterni ai locali predisposti per l’occasione. Anche le Farmacie comunali si sono attivate a riguardo. A partire da oggi, al costo di 20 euro, più 2 euro per la mascherina FFP2, obbligatoria per chi ne è sprovvisto, è possibile fare il test presso la Farmacia comunale di Isola sacra e da domani anche presso la Farmacia comunale di Aranova. A svolgere l’attività di screening sono sanitari della Croce Rossa Italiana con il supporto dei farmacisti dipendenti della società Farmacie comunali s.r.l”.

“L’accordo raggiunto con la C.R.I. – dichiara il Presidente della Farmacie comunali s.r.l. Massimiliano Perri – è stato fortemente voluto per confermare la valenza sociale che ha da sempre contraddistinto la nostra società. Siamo orgogliosi di poter offrire ancora una volta ai cittadini, in un momento di grave difficoltà sanitaria ed economica, un servizio così qualitativo, professionale e conforme alle norme e misure di sicurezza sanitaria, a costi estremamente contenuti”.

“Presso la sede di Aranova – afferma il consigliere delegato di farmacie comunali Fabio Reposi – il servizio sarà erogato all’interno di un locale esclusivamente dedicato, mentre per la sede di Isola sacra abbiamo realizzato un mini drive-in che permetterà ai cittadini di essere testati all’interno delle loro vetture. Per usufruire del servizio è indispensabile la prenotazione presso le farmacie esibendo codice fiscale e documento di identità. Abbiamo organizzato il servizio in modo da coprire almeno quattro giorni a settimana, il lunedì e il sabato ad Aranova e il martedì e il venerdì a Isola sacra, ma non escludiamo la possibilità di poterlo estendere se la domanda dovesse superare le nostre aspettative”.