Coronavirus: positivo un cittadino di Montalto - Terzo Binario News

È ricoverato in una struttura extra regionale

“A seguito dell’ultimo bollettino della Asl di Viterbo, è stato comunicato il referto di positività al Covid-19, da una struttura ospedaliera extra regionale, di un paziente attualmente ricoverato, un nostro concittadino e presenta un link epidemiologico con i casi comunicati nella giornata di ieri. Il team operativo Coronavirus ha attivato le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la collaborazione di questa amministrazione comunale. Dagli accertamenti della Asl, svolti attorno ai due casi di positività al virus accertati nella giornata di ieri, non risultano altri casi di contagio”. Questo quanto riferito dal Comune di Montalto in una nota.

“La situazione è sotto controllo – dichiara il vicesindaco Luca Benni – la collaborazione con la Asl è costante. I tamponi effettuati nella giornata di ieri sono risultati tutti negativi. Colgo l’occasione per sensibilizzare tutta la cittadinanza a non abbassare il livello di guardia, mantenere le distanze sociali e prendere tutte le precauzioni affinché si possa superare questa emergenza sanitaria. Nell’augurare al signore, come agli altri due nostri concittadini, una pronta guarigione, si invita la popolazione tutta a non creare allarmismi che invece mi giungono in questo momento. Oltre a quello che ho ufficializzato, non esistono altri casi di positività al virus sul nostro territorio”.