Coronavirus: positivo studente dell'American Overseas School of Rome - Terzo Binario News

“In merito allo studente positivo della American Overseas School of Rome, la ASL Roma 1 ha comunicato di aver effettuato la verifica sui contatti inizialmente segnalati dal Covid Response Team della scuola. Le interviste hanno permesso di circoscrivere a 5 studenti i contatti a rischio che effettueranno i tamponi rapidi. Nessuno dei docenti è stato invece qualificato come contatto a rischio in relazione ai tempi e alle modalità dell’interazione con il caso positivo”. Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Così, invece, dall’istituto della Cassia: “Ieri sera, abbiamo scoperto che uno studente AOSR ha ricevuto un risultato positivo del test COVID-19 Il nostro Covid Response Team ha immediatamente contattato le autorità sanitarie italiane per garantire che tutti i protocolli fossero rispettati, e l’intero campus è stato completamente igienizzato durante la notte da un’azienda esternalizzata. Utilizzando il nostro grafico di rintracciamento dei contatti, il Covid Response Team ha avvisato tutti gli individui che erano stati in contatto con lo studente positivo”.

“Ogni contatto individuale sarà rivisto dall’ufficio ASL per determinare il rischio.Siamo grati e sentiti dal sostegno della comunità verso lo studente e verso la nostra risposta a questa situazione. La nostra comunità continua ad aderire a rigorosi protocolli di sicurezza (mascherina, igienizzante per le mani, distanze sociali). Come squadra di Leadership siamo colpiti da come i nostri studenti e docenti guidano per esempio. Studenti e insegnanti sono stati diligenti nei loro comportamenti di sicurezza personale, e chiediamo a tutti i membri della comunità di aderire rigorosamente alle misure sanitarie e di sicurezza a casa.Siamo grati al nostro team di risposta Covid per aver risposto rapidamente e accuratamente in modo che l’apprendimento sicuro continui nel campus”.

