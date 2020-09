Coronavirus: positivo al tampone alunno dell'asilo - Terzo Binario News

Scuola dell’infanzia chiusa due giorni

“Si informano le famiglie del plesso infanzia Guattari che questa mattina (16 settembre, ieri) ci è stata comunicata la positività al tampone covid per un alunno/a della sezione A della scuola in questione”. È quanto riferito sul portale dell’Istituto comprensivo Simonetta Salacone, a Roma.

“Il referente Covid della Asl ha pertanto disposto la quarantena per tutti gli adulti e i bambini che hanno avuto contatti diretti con l’alunno/a: quindi per tutti i bambini/e e per le insegnanti della sezione A, per le collaboratrici scolastiche in servizio nel plesso”.

“Per i medesimi verrà effettuato il tampone venerdì 18 settembre nei locali della scuola. Daremo comunicazioni più precise in merito non appena ci verranno fornite dalla Asl”.

“Si comunica inoltre che per esigenze organizzative e cautelative, il plesso della scuola infanzia Guattari resterà chiuso nei giorni 17 e 18 settembre”.