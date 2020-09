Coronavirus: positiva bimba dell'asilo - Terzo Binario News

“L’Asl RM6 ci ha comunicato che un’alunna della scuola d’infanzia sezione H Istituto Comprensivo “Duilio Cambellotti”, a seguito di sintomi influenzali ha effettuato il test Covid-19 ed è risultata positiva”. Lo ha riferito Anna Gentili, Sindaca di Rocca Priora

Cosa è previsto in questo caso? La sezione H dell’Infanzia verrà sanificata come prevede il protocollo anti Covid-19 in caso di un alunno positivo. Nel caso specifico, dato che il plesso è stato in questi giorni sede di seggio elettorale, l’intera scuola verrà sanificata nella giornata di oggi, come previsto dalla normale gestione post elezioni”.

“Tutte le bambine e tutti i bambini frequentanti la sezione H dell’Infanzia dell’IC Cambellotti RESTERANNO A CASA in quarantena obbligatoria disposta dalla Asl fino al giorno 28 settembre”.

“Tutte le altre studentesse e tutti gli altri studenti della scuola possono frequentare regolarmente le lezioni. Si chiede alle famiglie la massima collaborazione e riservatezza, anche per tutelare la bimba, i suoi compagni e le famiglie. E ricordo che al momento non è possibile divulgare il nome dell’alunna. Le famiglie delle alunne e degli alunni della sezione H avranno tutte le indicazioni dalla Asl e dalla scuola e per ulteriori informazioni possono rivolgersi anche al Comune”.

