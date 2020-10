Coronavirus: Palazzo Senatorio riaperto dopo la sanificazione - Terzo Binario News

Riaperto Palazzo Senatorio dopo gli interventi di sanificazione. Le operazioni hanno coinvolto tutti gli ambienti frequentati dalla persona dell’Ufficio del Gabinetto risultata positiva al Covid-19. Lo rende noto il Campidoglio.

In merito ad alcune dichiarazioni dai contenuti allarmistici rilasciate alla stampa si precisa che la conferenza dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, organizzata da Zetema e tenutasi questa mattina in Campidoglio per la presentazione della mostra “Lockdown Italia visto dalla Stampa Estera” si è svolta, come sempre, nel pieno rispetto di tutte le normative e prescrizioni anti-Covid 19.