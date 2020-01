Coronavirus, oggi vertice in Regione Lazio - Terzo Binario News

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in costante contatto con il governo, sta seguendo minuto per minuto le evoluzioni relative all’emergenza Coronavirus. Questa mattina si è tenuto un vertice nella sede della Regione Lazio con l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, per fare il punto su tutte le misure messe in atto e le eventuali altre azioni da intraprendere, soprattutto alla luce delle ultime evoluzioni.

“Ringrazio tutti gli operatori e i medici del Sistema Sanitario Regionale, che in questi giorni stanno affrontando con professionalità e serietà l’emergenza in atto. Un particolare ringraziamento va a tutto il personale dell’Istituto Spallanzani di Roma per il grande sforzo messo in campo per far fronte a questa emergenza”.