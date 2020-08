Coronavirus oggi 1411 positivi - Terzo Binario News

Una crescita inesorabile quella dei nuovi positivi al coronavirus. Positive oggi 27 agosto 1411 persone, un dato superiore a quello di ieri che era di 1.367. Non si avevano così tanti positivi dallo scorso 12 maggio.

Il contatore totale dei positivi al coronavirus dall’inizio della pandemia si ferma a 263.949. Il dato che preoccupa è il numero degli attualmente positivi che è in crescita. In sostanza sono di più i nuovi infetti giornalieri rispetto ai guariti del giorno. L’incremento è di 1.179 persone.

Il totale degli attuali positivi al coronavirus in in Italia sale a 21.932 persone.

Il dato confortante riguarda l’affluenza agli ospedali che non sta crescendo. Questo perché l’età media degli infetti scende e quindi molti dei positivi sono asintomatici o presentano sintomi tali da non richiedere il ricovero.

Il numero di deceduti nelle ultime 24 ore è di 5, più basso rispetto a ieri. La conta dei morti in Italia dall’inizio della pandemia si ferma a 25.463.

Le regioni con il maggior numero di contagi giornalieri sono nell’ordine Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Veneto.

Nel Lazio i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono 152, per lo più persone di rientro dalle vacanze.

“Oggi nel Lazio si registrano 152 casi e un decesso. Di questi 102 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 2/3) ed in particolar modo con link dalla Sardegna (46%). E’ record dei test eseguiti oltre 13 mila tra tamponi e test rapidi. Il grande lavoro di testing e di tracciamento che si sta facendo in questi giorni sarà fondamentale per una ripresa in sicurezza”. Questo quanto riferito da Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità.

Nella Asl RM 4 sono 5 i casi nelle ultime 24h e tra questi tre casi con link dalla Sardegna e due contatti di casi già noti e isolati.