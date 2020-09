Da venerdì 11 settembre, la ASL Roma 2 ha attivato presso il Centro Carni di viale Palmiro Togliatti, 1270 un nuovo Drive-in per eseguire tamponi di monitoraggio del virus Covid-19, in sostituzione di quello attivo nel Poliambulatorio di Via degli Eucalipti, 14.

L’accesso è previsto dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 19. Il nuovo spazio garantisce maggior confort sia per gli operatori che per i cittadini.