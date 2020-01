Coronavirus, "nessun allarmismo sulle condizioni dell'operaio di Tivoli" - Terzo Binario News

“Nessun allarmismo sulle condizioni dell’operaio dell’Hotel Palatino. L’uomo, che nella notte è stato trasferito dall’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli allo Spallanzani, non è mai entrato in contatto con i due soggetti che sono risultati positivi. Il virus si trasmette per stretto contatto diretto”. Così la Regione in una nota.

“La ASL di competenza Roma 5 ha rispettato le procedure operative previste e lo ha trasferito esclusivamente a scopo precauzionale. La situazione non desta preoccupazione”.