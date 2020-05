Coronavirus, Minnucci (Pd): "Sulla Roma-Viterbo nessun sovraffollamento" - Terzo Binario News

“Le cose non vengono mai per caso, soprattutto in momenti come questi dove le istituzioni hanno l’arduo compito di fornire risposte immediate alle proprie comunità. È il caso della Regione Lazio che, grazie all’impegno dell’Assessore Alessandri, d’accordo con Trenitalia è riuscita in queste ultime ore ad aumentare l’offerta su ferro nella tratta FL3 Roma – Viterbo, nelle fasce orarie della mattina con maggiore affluenza, al fine di evitare qualsiasi tipo di sovraffollamento e garantire ai pendolari di viaggiare in sicurezza” ha detto il consigliere Pd della Regione Lazio, Emiliano Minnucci.

“Parliamo di una tratta dall’alta affluenza di utenti che, nonostante una sostanziale fruibilità del servizio pre emergenza, era sotto la lente di ingrandimento sia della Regione Lazio che della stessa Trenitalia. Per evitare qualsiasi problema ai pendolari, è stata cambiata la tipologia dei treni in servizio, passando dai TAF ai Vivalto a sei pezzi, che hanno di fatto garantito un aumento della capienza di oltre il 20%” ha concluso Minnucci, componente della Commissione Trasporti della Regione Lazio.