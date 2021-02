Coronavirus, Minnucci (Pd): "Mozione per sostenere liberalizzazione produzione vaccino" - Terzo Binario News

“La parola d’ordine è una sola: per estirpare il virus è necessario garantire il vaccino a tutti” lo ha detto il Consigliere Regionale PD, Emiliano Minnucci, che oggi ha presentato una mozione consiliare che punta alla liberalizzazione dei vaccini anti covid-19.

“Considerato che gli ultimi dati dell’OMS ci informano chiaramente che oltre l’85% dei Paesi impegnati alla produzione del vaccino è ad alto livello di reddito, si evince che il rischio di non vaccinare milioni di persone nel mondo è piuttosto alto. Per questo, dunque, al fine di bloccare la trasmissione del Covid-19 e dare la possibilità a tutti i cittadini di sottoporsi al vaccino, è necessario rafforzare la partnership tra Stati per aumentare la produzione e garantire una somministrazione capillare indipendentemente dal livello di reddito del proprio Paese di appartenenza. Un progetto, questo – ha continuato Minnucci – che suggelli l’importante lavoro prodotto tra l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e l’industria farmaceutica nazionale per lo sviluppo di un vaccino ‘made in Italy’ che, peraltro, sta dimostrando grandi potenzialità e sta generando grandi aspettative”.

“Lo ha sostenuto Romano Prodi domenica scorsa sulle colonne de Il Messaggero, lo abbiamo ribadito oggi alla Pisana con i colleghi Vincenzi e Refrigeri con cui ho presentato una mozione per impegnare la Regione Lazio a favorire tale progetto, non solo attraverso il sostegno della libera produzione dei vaccini esistenti nel rispetto delle norme vigenti e dei dettami delle autorità sanitarie competenti, ma anche attraverso un intervento determinato nei confronti del Governo nazionale che dovrebbe farsene portavoce durante la presidenza del G20”.