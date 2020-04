Coronavirus: maxi sequestro di mascherine non conformi, scovati gel igienizzati e guanti non sicuri - Terzo Binario News

Continuano senza sosta i controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di

Roma in attuazione del piano messo in atto per contrastare i comportamenti illegali che

sfruttano l’emergenza sanitaria determinata dal “Covid-19” per trarne profitto.



Oltre 130 mila mascherine protettive monouso non conformi alla normativa comunitaria e

nazionale sono state scovate dai Finanzieri del 3° Nucleo Operativo Metropolitano in un

magazzino situato nel quartiere Prenestino, nella disponibilità di una società riconducibile

a un cittadino cinese, sorpreso mentre stava riproducendo le etichette con il marchio CE

utilizzando un computer e una stampante professionale. Queste ultime erano

presumibilmente destinate ad essere applicate sugli scatoloni per conferire una parvenza

di legalità ai dispositivi di protezione.



Ulteriori 10 mila prodotti – tra gel igienizzanti e guanti di protezione non sicuri – sono stati

rinvenuti all’interno di locali e magazzini di 16 esercizi commerciali nei quartieri

Tuscolano, Bufalotta, Torre Angela e Prenestino: alcuni riportavano illecitamente il

marchio CE, pur non essendo in linea con i previsti standard di sicurezza; altri erano

sprovvisti delle certificazioni rilasciate dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’I.N.A.I.L. a

garanzia della loro sicurezza ed efficacia. Nel corso degli accertamenti sono emerse

anche manovre speculative sui prezzi, in alcuni casi superiori del 400% a quelli di

mercato.