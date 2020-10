Coronavirus: maestra positiva, 21 classi in quarantena fiduciaria - Terzo Binario News

Una maestra positiva al Covid 19 e 21 classi in quarantena fiduciaria. È quanto accaduto a Ostia. Il plesso Garronne – Istituto comprensivo Via San Giuliano da Sangallo – è stato chiuso, come confermato dalla nota del dirigente scolastico datata 4 ottobre.

Gli alunni saranno in isolamento fino al 16 ottobre. Il 17 effettueranno il tampone e resteranno in quarantena fino all’esito del medesimo.

“La Scuola Primaria – si legge nel documento – resterà chiusa fino al termine del periodo di quarantena e al completamento delle verifiche sanitarie”.