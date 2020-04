Coronavirus, Leodori: "Lavoriamo per essere pronti ad aperture sicure" - Terzo Binario News

“Stiamo pensando a come far ripartire le attività produttive e a farlo con la massima sicurezza. Questa mattina abbiamo riunito un comitato di esperti che ci guiderà nell’individuare delle linee guida che tutti gli esercizi commerciali e i cittadini che vi entreranno dovranno seguire nel momento in cui riavvieremo i motori della nostra Regione!”. Lo dice in un video su Facebook il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, in merito al progetto LazioSicuro.

“Voglio ringraziare tutti i tecnici – aggiunge Leodori – che stanno collaborando con noi e fin da ora chiedo ai commercianti e alle persone che torneranno alla quasi normalità di rispettare le regole che verranno date. Saranno regole in grado di permetterci la fruizione dei servizi e allo stesso tempo continuare a contrastare l’avanzata del virus che come abbiamo visto è un virus subdolo, pericoloso, che mette a rischio la salute di tanti cittadini e soprattutto di tanti anziani. Quindi l’obiettivo è quello di tornare a una vita il più possibile normale ma allo stesso tempo farlo in maniera sicura e – conclude il vice presidente della Regione Lazio – in grado appunto di contrastare il virus che in queste settimane ha reso la vita quasi impossibile”