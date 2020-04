Coronavirus, la giustificazione non regge: sanzionata massaggiatrice tantra a domicilio - Terzo Binario News

Nell’ambito dei controlli al contenimento del contagio da coronavirus eseguiti dalla Polizia locale, che ieri ha fatto registrare 78 illeciti, gli agenti del Gruppo XV Cassia hanno fermato alcuni mezzi di trasporto pubblico sulla via Cassia, controllando tutti i passeggeri presenti. Due donne provenienti da fuori città e prive di motivi di necessità che giustificassero lo spostamento sono state sanzionate.

L’attività di vigilanza è proseguita fino a tarda notte, con posti di controllo in diverse zone della Capitale e accertamenti che hanno riguardato anche persone a bordo di taxi . Intorno alla mezzanotte una pattuglia ha fermato una vettura del trasporto pubblico con a bordo due clienti, nel quartiere Appio. Si è trattato di una coppia di amiche, la cui giustificazione di essere andate a ritirare dei documenti in una vecchia abitazione di residenza è apparsa poco credibile, considerata anche l’ora tarda. Da accertamenti effettuati è emerso che una delle due esercitava il mestiere di massaggiatrice tantra a domicilio.



Sono tuttora in corso le verifiche da parte delle pattuglie per tutelare la salute collettiva. Questa mattina sono già stati eseguiti oltre 5 mila controlli e al momento sono una trentina gli illeciti rilevati.