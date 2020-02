Coronavirus: italiano positivo ai test - Terzo Binario News

Un italiano è risultato positivo ai test del nuovo coronavirus. È uno dei 56 connazionali rientrati da Wuhan e messi in quarantena all’interno della città militare della Cecchignola.

La comunicazione è arrivata dall’Istituto superiore della sanità, che ha inviato al Ministero della Salute gli esiti degli esami. Il paziente è ricoverato all’istituto Spallanzani con “modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale”.

Si tratta del terzo caso accertato in Italia di Coronavirus dopo i due turisti cinesi attualmente in terapia intensiva nella struttura di via Portuense. La coppia, dal 4 febbraio, riceve una terapia antivirale sperimentale: sono farmaci indicati dall’Organizzazione mondiale della Sanità come i più promettenti sulla base dei dati disponibili.