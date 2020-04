Coronavirus, intervento di un idraulico a casa di un paziente positivo: l'aiuto di Cri e ProCiv - Terzo Binario News

“A Roma nessuno viene lasciato indietro. Qualche giorno fa, Lorenzo, che di mestiere fa l’idraulico, ha potuto effettuare un intervento a casa di un paziente positivo Covid. Nell’abitazione si registravano delle perdite d’acqua che dovevano essere sistemate al più presto. Grazie al supporto della Protezione Civile capitolina e della Croce Rossa, Lorenzo ha potuto effettuare l’intervento in totale sicurezza”. Lo ha raccontato Virginia Raggi, sindaco di Roma.



“Quando è arrivato sul posto, il personale della Croce Rossa lo ha vestito dotandolo di tutti i dispositivi di sicurezza per poter realizzare il sopralluogo. Un lavoro di squadra, un momento importante di collaborazione che ha permesso a un cittadino colpito dal virus di ricevere tutto il supporto necessario per risolvere il problema”.



“Lo abbiamo sempre detto, ma adesso è più importante che mai. Nessuno deve essere lasciato indietro. Roma c’è ed è al fianco dei suoi cittadini. Sul sito RomaAiutaRoma stiamo raccogliendo tutte le belle iniziative messe in campo durante l’emergenza coronavirus”.

