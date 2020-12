Coronavirus: inosservanza misure anti-contagio, palestra chiusa dalla Polizia locale - Terzo Binario News

Vanno avanti i controlli per la verifica del rispetto delle misure anti-contagio da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Ieri mattina gli agenti del Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) e del I Gruppo “ex Prati” hanno hanno eseguito delle mirate verifiche nel quartiere Prati dove, in una palestra, è stato riscontrato lo svolgimento di un’attività in contrasto con la normativa in vigore per il contenimento del contagio.

Per tale motivo, oltre alla sanzione prevista, la struttura è stata chiusa.