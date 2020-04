Coronavirus in altalena: meno contagi e guariti, più decessi rispetto a ieri - Terzo Binario News

Le vittime del Coronavirus oltre la soglia psicologica dei 20mila

I numeri del Coronavirus per ora non sembrano stabilizzarsi sulla discesa netta, almeno stando al confronto giorno per giorno.

Nella consueta conferenza stampa quotidiana del capo dipartimento della Prociv Angelo Borrelli è emerso che sono aumentati i decessi (da 431 ai 566 di oggi) arrivando a 20.465 superando cioè la soglia psicologica dei 20 mila.

Calano anche i guariti rispetto a ieri, da 1.667 a 1.3224 per un totale di 35.425.

I contagiati in compenso sono in calo netto da 1.984 a 1.363 arrivando a 103.616.

“Sono 118 i milioni di euro raccolti e di questi 9,5 sono stati spesi per i ventilatori mentre con 15 milioni si sono comperate le mascherine” ha detto infine Borrelli.