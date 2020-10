Coronavirus, impennata di contagi a Fiumicino: i positivi salgono a 78 - Terzo Binario News

“Purtroppo i dati forniti dalla ASL RM3 oggi sono davvero preoccupanti”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “I positivi nel nostro comune salgono a 78 – spiega il sindaco -, mentre sono 22 le persone in sorveglianza attiva”.

“La stragrande maggioranza sono contagi avvenuti in ambito familiare – prosegue Montino – e buona parte sono asintomatici scoperti grazie al tracciamento. Tutte le località del comune sono interessate”.

“Abbiamo analizzato i dati in termini di fasce di età – sottolinea il sindaco -. Di questi 78, 8 sono minorenni, 13 hanno un’età compresa tra i 18 e i 30 anni e 8 sono gli over 65. Il dato più allarmante è quello che riguarda la popolazione compresa tra 30 e 65 anni in cui si contano 49 persone positive”.

“E’ evidentemente la fascia di popolazione lavorativamente attiva, che si muove di più. Qui entrano in gioco diversi fattori – spiega Montino – dai mezzi pubblici, ai luoghi di lavoro all’attenzione personale che ognuno mette nell’osservanza delle regole di distanziamento, igiene delle mani e uso della mascherina”.

“Aspettiamo la conferenza stampa del premier Conte – conclude Montino – e poi decideremo se è necessario prendere ulteriori misure a livello comunale”.