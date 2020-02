Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani - Terzo Binario News

I due cittadini di nazionalità cinese provenienti da Wuhan – positivi al test del nuovo coronavirus e ricoverati allo Spallanzani – sono in continuo monitoraggio. La donna, 65 anni, pur mantenendo condizioni cliniche discrete ha presentato oggi (1 febbraio, ndr) un episodio di nausea e vomito. L’uomo, 66 anni, è in condizioni cliniche stazionarie, con un quadro di polmonite “interstizio alveolare bilaterale”. Inoltre presenta febbre associata a tosse e astenia. Questo il bollettino medico diramato dall’Istituto.

Il paziente romeno, hanno continuato dallo Spallanzani, è in buone condizioni ed è risultato negativo al test per il nuovo coronavirus. Al momento sono ricoverati 13 pazienti provenienti da zone della Cina interessati dall’epidemia: tutti sono stati sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus, ancora in corso.

Altri 13 pazienti sono stati isolati e poi dimessi dopo il risultato negativo del test. In merito alle 20 persone entrate in contatto con la coppia risultata positiva all’infezione, sono osservate presso lo Spallanzani: risultano in buone condizioni e la loro salute “non desta preoccupazioni”.