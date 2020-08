Coronavirus, i positivi attuali aumentano a 12.924: il rialzo rispetto a ieri è di 150 casi - Terzo Binario News

Cala invece il numero delle vittime, con tre decessi contro i sei di giovedì 6 agosto. Il Veneto ha più positivi nel Paese con 183 persone colpite dalla malattia

Aumentano ancora oggi (7 agosto 2020) in Italia i positivi al Coronavirus-Covid 19, con un rialzo in proporzione a ieri di 150 casi e un numero attuale di 12.924: complessivamente si tratta di 552 nuovi casi dall’inizio della pandemia e di un incremento attuale di 230. In tutte le regioni si sono registrati nuovi contagi. I più alti numeri di nuovi positivi nelle ultime 24 ore si sono verificati in Veneto (183), Lombardia (69), Emilia Romagna (54), Abruzzo (39) e Piemonte (37).

Il numero complessivo di contagiati dall’inizio della pandemia è di 249.756, con un incremento di 230. Cala invece il numero odierno delle vittime, con solo tre decessi contro i sei di ieri, giovedì 6 agosto. Dall’esplosione del Covid in Italia i morti sono 35.190. Stabile il numero delle terapie intensive con 42 casi. I malati in isolamento domiciliare sono 12.103, rispetto a giovedì 213 in più, mentre quelli ricoverati negli altri reparti degli ospedali sono 17 in più: dai 762 di ieri ai 779 di oggi.

Oggi sono state dimesse dall’ospedale o sono guarite 201.642 persone (incremento di 319). I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 59.196, oltre cinquecento più di ieri.