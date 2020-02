Coronavirus: i due turisti cinesi in terapia intensiva - Terzo Binario News

Sono ricoverati in terapia intensiva i due turisti cinesi provenienti dalla provincia di Wuhan, risultati positivi ai test del nuovo coronavirus. È quanto riferito dal bollettino medico dell’istituto Spallanzani diramato mercoledì 5 febbraio. Le condizioni della coppia sono stazionarie: i parametri emodinamici sono stabili, allo stesso tempo prosegue il supporto respiratorio e il monitoraggio dei parametri sia clinici che di laboratorio.

Sono 27 le persone dimesse, invece, risultate negative ai test. Allo Spallanzani, adesso, risultano ricoverate sei persone – comprese le due in terapia intensiva – provenienti dalle zone della Cina interessate dall’epidemia. Sono in corso i test per la ricerca del nuovo coronavirus nei 4 casi sospetti.

Sotto osservazione le 20 persone che hanno avuto contatti con la coppia di cinesi: non presentano alcun sintomo e sono in buone condizioni.