Coronavirus, “Grosso abbraccio a Chinatown”: domenica 9 febbraio un calcio al razzismo - Terzo Binario News

“La psicosi di massa, generata dalla paura del nuovo Coronavirus ha prodotto un’ondata di razzismo nei confronti della comunità cinese in Italia. Vogliamo spezzare questa spirale di razzismo mandando un segnale forte, inequivocabile: ci abbracceremo tutti, nessuno escluso, senza pregiudizi di razza o etnia”. Così gli organizzatori dell’evento in programma domenica 9 febbraio in piazza Vittorio Emanuele II.



“Aiutiamo gli altri a capire che isolare una comunità equivale ad annientarla. Dimostriamo che possiamo essere più forti dei video fake, degli insulti e delle vessazioni.

Insieme possiamo diventare persone migliori, più forti di qualsiasi pregiudizio. Abbracciamoci, diamo una spallata al razzismo dilagante”.

Con una precisazione: “Questo non è un evento falso: ci incontreremo sul serio, ci abbracceremo sul serio, dimostreremo sul serio che, insieme, possiamo essere migliori. Ci incontriamo nel parco di Piazza Vittorio Emanuele II, a Roma, fermo restando che chiunque può organizzare un evento nella propria città”.