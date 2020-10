Coronavirus Fiumicino: scende il numero dei positivi - Terzo Binario News

“Prosegue il trend in discesa del numero di contagiati da coronavirus nel nostro Comune”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Secondo i dati che da poco mi ha fornito la Asl Rm3 – prosegue – sono attualmente 32 i positivi e 10 le persone in sorveglianza attiva. Questo non ci deve tranquillizzare, soprattutto se ci basiamo su quanto sta avvenendo nel resto del Paese. E’ per questo che rimane fondamentale indossare la mascherina anche all’esterno, come ribadito nell’ultimo DPCM del Presidente Conte, evitare assembramenti, mantenere le distanze di sicurezza e igienizzarsi frequentemente le mani”.

“Vigileremo – conclude – affinché tutte le prescrizioni per prevenire i contagi siano rispettate nel nostro territorio. Non abbassiamo la guardia”.