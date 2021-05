Coronavirus Fiumicino: scende il numero dei positivi - Terzo Binario News

“Continua il trend in discesa del numero delle persone positive in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “I dati di oggi, trasmessi dalla Asl RM3, ci indicano che in questo momento ci sono 186 positivi nel nostro Comune – spiega il Sindaco -. Rispetto a ieri c’è un solo positivo in più e 18 guariti”.

“Scende molto la percentuale di Isola Sacra e Fiumicino che insieme arrivano al 39% del totale – sottolinea Montino -, ma sale un po’ quella di Passoscuro (18%) e rimane alta anche ad Aranova (14%). Considerato il dato generale, scende anche il rapporto con la popolazione totale (0.23), ma scende anche l’età media che ora è pari a 36 anni”.

“I quadro complessivo sembra essere incoraggiante, complice anche la campagna vaccinale nella nostra Regione che dalla mezzanotte apre le prenotazioni anche alla fascia di età compresa tra i 47 e i 44 anni – conclude il sindaco -. Incoraggio tutte e tutti a vaccinarsi ricordandoci che non ci sono vaccini di seria A e vaccini di serie B. Ricordo anche che è necessario continuare ad essere prudenti indossando bene la mascherina, evitando assembramenti e lavandosi spesso le mani. E questo vale anche per chi ha già fatto il vaccino”.