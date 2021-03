Coronavirus Fiumicino: la situazione - Terzo Binario News

Coronavirus Fiumicino: la situazione

“Con 247 persone positive nella giornata di oggi, scendono di dieci rispetto a ieri i casi totali nel nostro territorio. E’ quanto si evince dai dati forniti dalla Asl Rm 3”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.



“Gli uomini positivi, 125 in tutto, superano le donne, ferme a 122, – aggiunge – l’età media è di 40 anni e le località maggiormente colpite rimangono Isola sacra e Fiumicino (62% dei casi totali), Fregene e Maccarese (entrambi al 7%)”.



“Vi ricordo – prosegue Montino – che da domani, 15 marzo, il nostro Comune, come tutta la Regione, entrerà in zona rossa. Questo significa, tra le altre cose, che tutte le scuole rimarranno chiuse, fatta salva la possibilità di lezioni in presenza per gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali. Chiusi anche i negozi e gli esercizi commerciali (esclusi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, lavanderie, tintorie, presidi sanitari, articoli per l’infanzia, fiorai, vivai e librerie). Chiusi anche centri benessere, centri estetici, barbieri e parrucchieri. Bar e ristoranti potranno solo vendere per asporto o fare consegne a domicilio. Per i bar e i locali senza cucina è consentita la vendita per asporto fino alle 18, mentre i ristoranti potranno farlo fino alle 22. Non ci sono limitazioni di orario per le consegne a domicilio”.



“Inoltre – conclude – non ci si potrà spostare né tra comuni né all’interno del comune se non per motivi di lavoro, necessità e urgenza e non si potrà fare visita a parenti o amici”.