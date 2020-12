Coronavirus Fiumicino, Montino: "Altri 19 positivi, in totale 353 persone contagiate" - Terzo Binario News

“Continua a crescere il dato relativo ai positivi nel nostro territorio, che regolarmente mi fornisce la Asl Rm3. Oggi le persone contagiate da coronavirus ammontano a 353, 19 più di ieri”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“I nuovi positivi rispetto a ieri – prosegue – sono 23, a fronte di 4 guariti. Continua a crescere anche il numero di donne contagiate, oggi 193, mentre 160 sono gli uomini. L’età media è di 40 anni e il rapporto tra numero di positivi e popolazione è pari allo 0,43%. Infine resta alta la percentuale di contagi tra Isola sacra e Fiumicino, ben il 67% del totale”.

“Al cospetto di questi dati – conclude Montino – non posso che rinnovare il mio appello alla massima attenzione: cerchiamo di evitare tutte le possibili situazioni di contagio, rispettando con scrupolo le prescrizioni indicate dagli organi sanitari competenti. Aiutiamoci a far sì che i numeri decrescano invece di salire”.