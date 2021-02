Coronavirus Fiumicino: cala il numero dei positivi - Terzo Binario News

“Una buona notizia ci arriva dal report di oggi della ASL Rm3 sulle persone positive al coronavirus sul nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“In questo momento, infatti, nella nostra città ci sono 259 persone positive – spiega il sindaco -. Rispetto a ieri ci sono 3 nuovi positivi mentre i guariti sono 23. L’età media è stabile a 42 anni mentre scende, naturalmente, il rapporto con la popolazione totale che è pari a 0.31”.

“Scende un po’ la concentrazione a Isola Sacra e Fiumicino, che adesso è pari al 59% – prosegue Montino – ma sale in alcune località del nord come Aranova e Maccarese rispettivamente con l’8 e il 9 per cento”.

“Questi numeri sono, con ogni probabilità, il frutto delle restrizioni delle settimane in cui il Lazio è stato in zona arancione – conclude Montino -. Sta a ognuno di noi, ciascuno per la sua parte, impegnarci perché non risalgano nuovamente adesso che siamo passati a zona gialla e abbiamo meno limiti da rispettare. Dobbiamo comunque usare il buon senso e la prudenza, sempre. Quindi usiamo le mascherine, disinfettiamo spesso le mani e manteniamo il distanziamento dalle altre persone”.