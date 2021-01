Coronavirus Fiumicino: 364 i positivi - Terzo Binario News

“Di nuovo in salita il numero dei positivi in città: oggi il report della Asl RM3 segnala 364 persone in totale tra i residenti nel nostro Comune”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“I nuovi casi, da ieri, sono 40 mentre sono 21 i guariti – spiega il sindaco -. L’età media è di 40 anni, mentre il rapporto con la popolazione complessiva è pari a 0.44. Sono sempre Isola sacra e Fiumicino le località più colpite con il 72% di casi in totale”.

“Come si vede dai report di questi giorni, non c’è un trend stabile – aggiunge Montino -: i dati continuano a salire e scendere mentre il nostro obiettivo deve essere consolidare una curva in discesa”.

“Il Governo sta valutando nuove misure per cercare di fare diminuire i casi quotidiani – conclude Montino -, ma ognuno di noi ha il dovere di fare quanto è nelle sue possibilità per contribuire a questo scopo. Quindi torno a ripetere il mio appello a osservare rigorosamente le regole anti-covid, a partire dall’uso costante della mascherina, dal rigoroso distanziamento interpersonale e dall’igiene frequente delle mani”.