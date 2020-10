“La Asl Roma 2 comunica la chiusura del Drive in a Togliatti per intervento di sanificazione”. Questo quanto riferito su Salute Lazio.

“Si invitano i cittadini a recarsi al drive in di via Odescalchi o negli altri drive in della rete regionale del Lazio”.

