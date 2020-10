Coronavirus: drive-in alle spalle dell'aeroporto di Ciampino, supporto della Misericordia di Fiumicino - Terzo Binario News

“Un nuovo drive in per i test rapidi anti-covid ha aperto all’interno dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, alle spalle dell’aeroporto di Ciampino. A gestirlo, in collaborazione con la Regione Lazio e la Asl, è la Misericordia di Fiumicino con il supporto dell’associazione Nuovo domani”. Lo ha riferito il sindaco, Esterino Montino.

“Si tratta di una struttura composta da due tende e quattro container e che ogni giorno riceve centinaia di auto.Che le nostre associazioni di volontariato siano state chiamate a questo importante compito ci inorgoglisce. Le nostre volontarie e i nostri volontari dimostrano ogni giorno competenza e preparazione. In questa emergenza sanitaria sono stati, e continuano ad essere, preziosissimi”.

“Non si sono mai tirati indietro e sono in prima fila fin dal primo giorno.Un vanto per la nostra amministrazione e per la città tutta. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente tutte le volontarie e i volontari che in questi mesi sono stato di supporto nella gestione dell’emergenza e su cui sappiamo di poter confidare anche nei prossimi mesi”.