Coronavirus: domani test antigenici al 'Mattei' di Cerveteri - Terzo Binario News

Domani, lunedi 28 settembre, la ASL Roma 4 effettuerà lo screening Covid-19 all’interno dell’Istituto Statale Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di Cerveteri. Siamo tra i primi in Italia a mettere in pratica questa misura preventiva.

Il Personale medico, infermieristico e tecnico della Prevenzione in collaborazione con l’USCAR, si recherà presso l’Istituto, all’interno del quale si trovano un liceo scientifico, un liceo linguistico, un Istituto tecnico professionale ed uno tecnico economico.

Gli studenti, circa 400, e gli operatori scolastici, circa 50, si sottoporranno al test antigenico su base volontaria. Per i minori sarà prevista l’autorizzazione a firma dei genitori. I ragazzi e/o gli operatori che risulteranno positivi al test, saranno sottoposti al TNF molecolare e allontanati dalla scuola in attesa del risultato definitivo.

Voglio ringraziare tutto il personale della ASL Roma 4 e in particolare la dottoressa Simona Ursino con la quale c’è oramai un contatto quotidiano per la gestione dell’emergenza; ringrazio inoltre il personale dell’Enrico Mattei e in particolare il Dirigente Scolastico Roberto Mondelli per l’impegno profuso in questi giorni molto complessi.