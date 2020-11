Coronavirus: dodici casi tra i vigili del Gruppo Aurelio, sede chiusa per sanificazione - Terzo Binario News

Dodici casi di Covid-19 tra gli agenti della Polizia locale del Gruppo XIII Aurelio. Questo quanto riferito a Terzo Binario lunedì 9 novembre. Dalle informazioni raccolte, due agenti – in coppia di pattuglia – sono stati ricoverati per problemi respiratori. A seguito del contact tracing, ne sono risultati positivi altri dieci. Inoltre, c’è attesa per l’esito di diciotto tamponi: i risultati giunti fino a questo momento sono negativi.

La sede dei vigili urbani, in via Aurelia, è stata chiusa per la sanificazione che è scattata ieri, domenica 8 novembre. I caschi bianchi del Gruppo XIII, per adesso, sono in smart working. Il territorio, per la cronaca, è coperto dalle pattuglie dei gruppi limitrofi.

Il comandante del gruppo Aurelio sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione. Inoltre è in stretto contatto con l’Azienda sanitaria locale, anche per capire quando sarà possibile riaprire la sede.

