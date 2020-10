Dopo il caso di positività al Covid – 19 di un dipendente del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana riscontrato martedì 13 ottobre vanno avanti le attività di sanificazione anche oggi. Lo ha riferito il Campidoglio in una nota.

La riapertura degli uffici in via Luigi Petroselli 45 è prevista per venerdì 16 ottobre.