Coronavirus: decessi e guariti in calo, positivi in leggero aumento - Terzo Binario News

Nella consueta conferenza stampa, il capo dipartimento della Prociv Angelo Borrelli ha reso noti i numeri nazionali del Coronavirus.

Rispetto a ieri, il numero di morti è in leggero calo sebbene siano 578 e 21.645 dall’inizio della pandemia.

In calo però anche i guariti, che scendono a 962 rispetto ai 1695 di ieri per un totale di 38.092.

Sul fronte dei positivi un leggero aumento rispetto a ieri, con 1.127 contagiati in più (ieri erano 675) per un totale di 105.418. Il 71% è in quarantena domiciliare.

I fondi raccolti sono 125,5 milioni di euro, di cui 31 già spesi.